A poche settimane dalla risoluzione degli attacchi informatici | gli operatori sanitari si scontrano

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 9 marzo 2024) Una situazione critica per glidopo l’attacco informatico Più di duedopo un attacco informatico, i medici, gli ospedali e gliin difficoltà finanziarie hanno criticato aspramente l’ultima proposta del gruppo UnitedHealth. La stima del tempo necessario per ripristinare completamente la rete digitale suscita dubbi e preoccupazioni. UnitedHealth prevede che ci vorranno almeno altre dueper stabilire un flusso costante di pagamenti per le fatture accumulate a causa della chiusura di Change Healthcare, il più grande centro di compensazione di fatturazione e pagamenti della nazione. I fornitori preoccupati temono che potrebbero passare mesi prima L'articolo proviene da News Nosh.