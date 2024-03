A Pisa una Ternana carica Con 700 tifosi al seguito

(Di sabato 9 marzo 2024) di Augusto Austeri TERNI Le Fere acon quasi 700al. Ci vuole una prova come quelle di Reggio Emilia e Palermo, ma i nerazzurri sono un team molto insidioso. "Hanno caratteristiche ben definite – spiega Roberto Breda – oltre alla capacità di variare sistema di gioco e pedine che possono spaccare la partita. Sarà battaglia in uno stadio caldo. Loro avevano altri obiettivi, ma non sono distanti da noi. Dovremo avere diverse letture, all’inizio e in corsa". L’andata (1-1, ilcreò difficoltà ai rossoverdi) non sembra offrire riferimenti di spicco: "Abbiamo cambiato vari calciatori e modulo. Ma permangono le nostre convinzioni". L’ottimismo del presidente Guida: "Lui è il primo a essere in trincea. La classifica non è definita e credo non siano al sicuro neanche le squadre a 34-35 punti". La ...

Incendio a Vicopisano - muoiono due donne per il corto circuito di una stufa. Un’anziana e la sua badante di 91 e 64 anni sono morte in un Incendio a Vicopisano in provincia di Pisa. Il rogo è stato probabilmente innescato dal circuito ... (Leggi)

Il Comune di Pisa mette a disposizione una casa ai padri separati. Al via il progetto “Abitare solidale” che mira a mette re a disposizione di 4 padri separati che si trovano in condizione di disagio abitativo un ... (Leggi)

Eccidio nazista. Il sì alla mozione per la medaglia: GUARDISTALLO La Provincia di Pisa ha approvato la mozione per la Medaglia d’Oro al Comune di Guardistallo per l’eccidio nazista del 1944. E’ stata votata all’unanimità, ieri,nel consiglio provinciale ...msn

"Basta guardarci le spalle". Un convegno in ricordo di Barbara Capovani: Il 12 marzo giornata dedicata alla psichiatra uccisa all’uscita dal Santa Chiara "Un esempio per tutti. Grande lavoratrice, pronta a sacrificarsi per i suoi pazienti".lanazione

"Il People Mover non è una soluzione": "Solo chi scende da Marte per la prima volta sul pianeta terra, può ragionevolmente credere che il PisaMover sia una reale ed efficace soluzione per i parcheggi in città". E’ incredulo il direttore di ...lanazione