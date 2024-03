A Pisa si riunisce il comitato pro Vannacci | oltre 300 tesserati «Ma non siamo un partito»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 9 marzo 2024) Sono tanti, 70 “delegati” per circa 300e almeno 3.000 iscritti al sito internet e alla newsletter delnazionale “Il mondo al contrario” – una specie di circolo culturale legato al generale Roberto. E si sono radunati oggi, all’hotel Continental di Tirrenia, nelno, per la prima assemblea nazionale. «Ma nonun– precisa all’Ansa il presidente Fabio Filomeni –un gruppo di persone libere che si riconosce nelle opinioni di quelle che mi piace definire militarmente e non politicamente un nostro camerata». In sala, dicono i promotori, c’erano solo cinque paracadutisti su 70 delegati. E il generale, ospite d’onore dell’evento, precisa: «I paracadutisti sono cittadini come tutti gli altri e hanno le loro idee. Non devono ...