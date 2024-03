A chi chiedo consigli | Jannik Sinner | la rivelazione sul più impensabile dei consulenti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) "Per il futuro mi potrebbe aiutare essere un pochettino più imprevedibile in campo". A dirlo è, fresco vincitore della prima gara nel torneo di Indian Wells. Il fuoriclasse azzurro ha sconfitto in scioltezza Thanasi Kokkinakis e domenica al terzo turno incontrerà il tedesco Struff. In conferenza stampa,ha parlato del suo momento d'oro: "Sono uno che lavora tanto, sono preciso in qualsiasi cosa faccia: ora conosco molto meglio me, conosco bene il team e ci capiamo un po' con gli sguardi: sicuramente in partita quando mi sento bene faccio qualcosina in più per cambiare il gioco. Ora sto facendo tante cose molto bene e spesso la semplicità è la soluzione migliore però poi più si alza il livello più devi essere imprevedibile", Il tennista altoatesino ha spiegato come ha superato alcune difficoltà emotive ...