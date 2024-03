A che ora parte Marta Bassino oggi nel gigante di Are | n di pettorale | tv | programma esatto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Ad Are (Svezia), è tutto pronto per la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: nella sede del penultimo appuntamento stagionale si disputerà ilfemminile indomani, sabato 9 marzo 2024, con la prima manche alle ore 10.30 e la seconda run alle ore 13.30. LA DIRETTA LIVE DELFEMMINILE DI ARE ALLE 10.30 E ALLE 13.30, essendo inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte untra l’1 ed il 7: l’azzurra scatterà con il numero 6. Dato che tra i numeri 1 e 15 l’intervallo dinza è di 1’45”, l’italiana, al netto di ulteriori interruzioni, scatterà alle ore 10:38:45. Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese Ilfemminile di Are ...