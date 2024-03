A che ora parte Federica Brignone oggi nel gigante di Are | n di pettorale | tv | programma esatto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Saranno sei le azzurre al via delfemminile valido per la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, inad Are (Svezia) domani, sabato 9 marzo 2024, alle ore 10.30 (seconda manche alle ore 13.30). LA DIRETTA LIVE DELFEMMINILE DI ARE ALLE 10.30 E ALLE 13.30 Saranno al cancelletto dinza della prima manche Marta Bassino col 6,col 7, Elisa Platino col 25, Roberta Melesi col 27, Asja Zenere col 29, Lara Della Mea col 38. Saranno 52 le atlete al via, con 16 Paesi rappresentati. Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese, essendo inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte untra l’1 ed il 7: ...