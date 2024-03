8 dritte per raggiungere un nuovo livello di godimento con la masturbazione

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 9 marzo 2024) Lafa bene alla salute. Non si tratta di una considerazione empirica, è la scienza a sostenerlo ormai da tempo. L’autoerotismo contribuisce infatti a rilassare i muscoli, alleviare il dolore, ridurre lo stress, aumentare l’autostima, favorire l’addormentamento, migliorare l’umore, rafforzare le difese immunitarie e aumentare la concentrazione. I benefici però si riflettono anche sulla sfera sessuale: laporta a una maggiore conoscenza di sé, del proprio corpo, delle sensazioni, con un un riflesso favorevole anche nei rapporti di coppia. Non a caso, è utile per gestire e trattare disfunzioni sessuali come l’anorgasmia - soprattutto nelle donne - e l’eiaculazione precoce. Perché ci masturbiamo? Potrebbe sembrare controintuitivo, ma lanegli uomini può aumentare la possibilità di avere figli. Nel ...