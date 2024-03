257 milioni di visualizzazioni | l' inspiegabile fenomeno delle fragole brutte su TikTok

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 9 marzo 2024) Un video di pochi secondi, immagini sfocate e poco appetibili, il soggetto, appoggiato su un brutto tessuto, è illuminato male, il movimento ondulatorio fa leggermente girare la testa: una scodella diricoperte con cioccolato fuso che non ricorda affatto il cioccolato. https://vm..com/ZGeAoYmRb/ Il video più virale di sempre Non è food porn, anzi. Eppure è il contenutoche ha rotto. Un record mondiale finora imbattuto per la piattaforma. Con 257di, 35di like, e 388 mila condivisioni, è il video inarrestabile con più rapida crescita nella storia del social network. Il video virale è opera di @pr4yforgabs, soprpresa anche lei dal successo dell'inquadratura con il proibitissimo flash. Anche il resto del mondo ...