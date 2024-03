10 milioni di euro al Patto Territoriale della Provincia di Benevento

(Di sabato 9 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minuti, quale soggetto assegnatario di risorse a valere sul Bando per i Progetti Pilota del Ministero dell’Industria e del Made in Italy. Il progetto, fortemente promosso da Confindustria, prende il nome di SITUS Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile e vi confluiscono investimenti pubblici e privati, per oltre 15di, con una forte spinta innovativa, orientati alla transizione ecologica e digitale. “Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto – ha dichiarato l’avv. Oreste Vigorito, PresidenteSocietà – ilè uno strumento nato nel 1997 che ha il grande merito di tenere insieme soggetti pubblici e privati. Nel 2022 abbiamo deciso di partecipare a questo avviso sollecitando le nostre imprese e i comuni ...

Pubblicato il 9 Marzo, 2024 (Adnkronos) – recuperati 11 milioni di euro di Evasione fiscale per attività di influencer marketing attraverso i social network e, soprattutto, mediante l’inserimento ... (dayitalianews)

Operazione della Gdf di Bologna. Codacons: "Accolto nostro esposto, settore è far west da quasi 350 milioni di euro " recuperati 11 milioni di euro di Evasione fiscale per attività di influencer ... (sbircialanotizia)

Business news: Russia, ricavi del settore a gennaio-febbraio crescono del 71,2 per cento anno su anno: I ricavi del settore petrolifero e del gas russo nei primi due mesi del 2024 sono aumentati del 71,2 per cento su base annua, a 1.621 ...agenzianova

Influencer evasori, undici milioni di euro non dichiarati: Sono alcuni dei nomi più noti degli influencer sanzionati dalla Guardia di Finanza di Bologna in un’operazione che ha portato a recuperare complessivamente 11 milioni di euro di redditi non dichiarati ...tg.la7

Parco Rosselli Terni, via alla messa in sicurezza: 270 mila euro per area asilo: di Ma. Gi. Pen. Sono passati dieci anni dalla chiusura del parco Rosselli, era luglio del 2014. Oggi, dopo numerosi passaggi tra Regione e Comune, qualcosa si muove. La giunta comunale di Terni ha inf ...umbria24