Zuppa di Porro 8 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 8 marzo 2024)diDossier, spiati numeri mostruosi dice Cantone. E preparato dossier sulla Lega. Feltrino contro Travaglio senza citarlo e citando invece Schlinder list geniale. Rep sempre fissata e apr con voto in Abbruzzo. Davigo Condannato, Oh no sfotte Ruggieri sul Riformista. Indagato anche Lapo e Gnevra Elkan. Il direttore di Pompei fa da cicerone. Lo Street artist di Putin è uno che piace tanto alla sinistra. Crolla Tim e Morselli indagata per Ilva, Ppe scegli Ursula ma con tanti mal di pancia. Il Daily Mail vuole più soldi per esercito #rassegnastampa8L'articolo proviene da Nicola