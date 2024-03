“Zirkzee mi ricorda l’Ibrahimovic di Allegri” | il confronto tra le due punte

Bologna sogna - Mingardi pazzo di Zirkzee : “Mi ricorda Baggio”. Il cantante, tifosissimo rossoblù, ha parlato in esclusiva a Notizie.com: “Da tempo eravamo da orfani di queste emozioni. Godiamoci il momento, possiamo ... (notizie)

Sky - Osimhen via, chi al suo posto Zirkzee è già fuori portata: “Buongiorno è un giocatore molto importante, cercato da tanti. Ha preferito non andare all'Atalanta e rimanere al Torino. C'è stato anche l'interessamento del Milan e credo che sarà difficile rimanere ...tuttonapoli

Serie A – Bologna-Inter: Thiago Motta sfida il suo passato al Dall’Ara Juventus-Atalanta: big match per uscire dalla crisi su Sisal.it: Roma, 08 marzo 2024 –Un salto indietro negli Anni 60 quando il Bologna di Fulvio Bernardini e la Grande Inter di Helenio Herrera si sfidavano per lo scudetto. Sabato pomeriggio le due squadre più in f ...adnkronos

5 anni fa l’esordio con la Juve di un centrocampista – FOTO: La Juve ha ricordato che 5 anni fa Hans Nicolussi Caviglia faceva il suo esordio in bianconero. Ecco il messaggio del club Hans Nicolussi Caviglia faceva il suo esordio con la Juve esattamente 5 anni ...calcioblog