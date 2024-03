Zelensky | “Ringrazio molto Giorgia Meloni Abbiamo un rapporto molto forte”

(Di venerdì 8 marzo 2024)da Bruno Vespa a Cinque Minuti: “un” “un” ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, nel corso della registrazione di ‘Cinque minuti’. “I nostri Paesi hanno un ottimostabile – ha aggiunto il presidente ucraino – c’è il sostegno concreto dal punto di vista umanitario e per il nostro futuro europeo. Sono ...

Ucraina - Zelensky : “Ringrazio Meloni ma un Paese solo non può sostenerci contro la Russia”. (Adnkronos) – Volodymir Zelensky ringrazia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ma precisa che "non può un solo Paese aiutare e sostenere l' Ucraina ... (Leggi)

Ucraina, Zelensky “Se cadiamo Putin aggredirà i Paesi Nato”: ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio la presidente Meloni, abbiamo un rapporto molto forte e i nostri Paesi hanno un rapporto molto stabile. C’è il sostegno ...sicilianews24

Caro Zelensky, non ringraziare noi!: A naso direi che ad otto italiani su dieci il comico ucraino sta antipatico. Lui dice di esserci grati per il nostro appoggio ma, o fa il finto tonto o non avrà capito bene che se avessimo deciso noi ...osservatoriosullalegalita

Il leader ucraino da Vespa. Zelensky agli italiani filorussi: "Il missile lanciato su Odessa. Con me poteva esserci Meloni": Ieri sera è intervenuto in tv dopo l’attentato del giorno prima mentre era con il premier greco "Se perdiamo Mosca darà l’assalto ai Paesi Nato. E allora anche voi dovrete mandare i vostri soldati".quotidiano