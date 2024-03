Zelensky incassa il sostegno di Biden | spedisce Zaluzhny a Londra mentre le elezioni incombono

(Di venerdì 8 marzo 2024) «E adesso fatemi il favore di promulgare una legge bipartisan che permetta agli Stati Uniti di aiutare l’Ucraina». Joeha scelto l’inizio del discorso sullo stato dell’Unione per lanciare un appello all’emiciclo affinché sblocchi gli aiuti militari a Volodymyr. «Siatene certi, Putin non si fermerà, ma l’Ucraina può fermare Putin e ora sta difendendo la nostra libertà e la democrazia, bisogna prenderne atto». Intanto il presidentecontinua la sua pressione sugli alleati europei e ha gelato l’opinione pubblica italiana, dichiarando che in caso di inasprimento del conflitto, tutta l’Europa, Italia compresa, dovrà inviare soldati. Usa toni risoluti il presidente di Kijiv, stretto com’è tra l’offensiva di Mosca, i tentennamenti dell’Occidente e probabilmente la prossimità alle. La campagna ...

