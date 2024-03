Zelensky in Turchia | Erdogan | “Pronti a ospitare vertice Mosca-Kiev”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pubblicato il 8 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Laè pronta adcolloqui di pace tra Russia e Ucraina. Così il presidente turco Recep Tayyipnel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyra Istanbul. "Siamoadunal quale sia presente anche la Russia", ha dichiarato il presidente. Ankara – ha aggiunto– è pronta a mediare per "mettere fine alla guerra con una pace equa sulla base di negoziati". "Non vediamo come si possa invitare gente che bloccherà, distruggerà e ucciderà ogni cosa", ha replicatocitando i piani diper un possibile summit in Svizzera, inizialmente senza una presenza russa. I russi possono ...