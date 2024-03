Zelensky in Turchia, Erdogan: "Pronti a ospitare vertice Mosca-Kiev": La Turchia è pronta ad ospitare colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr ...adnkronos

Elezioni presidenziali, Mosca a rischio attentati: La guerra in Ucraina è giunta al giorno 744. Zelensky vola in Turchia per incontrare Erdogan. "Grato per il suo sostegno", afferma il presidente ucraino. Secondo i media ucraini, poi, Zelensky sarebbe ...tgcom24.mediaset

Zelensky, ‘grato alla Turchia per il suo sostegno all’Ucraina’: Abbiamo bisogno anche dell’aiuto della Turchia per liberare i nostri prigionieri di guerra e tutto il nostro popolo, compresi i tatari di Crimea, tenuti prigionieri dalla Russia”, ha aggiunto Zelensky ...swissinfo.ch