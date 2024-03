Zanotti | «Voglio tornare all’Inter e risentire il boato! Un’ispirazione»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 8 marzo 2024)è in prestito al San Gallo e si sta mettendo in luce. Il laterale scuola Inter è in prestito e ha voglia diin nerazzurro da protagonista, dopo l’esordio il 12 dicembre 2021 con Inzaghi contro il Cagliari. Le sue parole in un’intervista a Cronache di Spogliatoio. PRESTITO CON FRUTTI – Mattiaè titolare fisso al San Gallo, nella Super League svizzera: ventitré presenze e un gol. Il prestito Inter vuole: «Non sono un ragazzo che si pone obiettivi guardando troppo in là, ma naturalmente spero eildi San Siro. L’Inter mi segue attraverso Dario Baccin, che si occupa anche di monitorare i giovani in prestito. Le partite in Svizzera? Intense, c’è un ritmo alto. A volte viene meno la parte tattica in favore dell’agonismo ...