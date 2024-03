Zanetti | «Bello ritrovare i vecchi compagni dell’Inter»

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’ex bandieraJavierha scherzato al termine della partita contro le leggende della Georgia: le sue dichiarazioni Intervenuto a Inter Tv, Javier, vice-presidente, ha parlato così dopo la gara tra Inter Legend e le leggende della Georgia: PAROLE – «Mi ha fatto piacereper ricordare i momenti del passato e soprattutto difendere questa maglia bellissima maglia. Queste partite fanno divertire la gente, in campo tutti vogliamo vincere con il rispetto delle regole e degli avversari. Tante risate e tanti ricordi perché ho vissuto momenti indimenticabili con tutti questi. Figo ha fatto due grandissimi gol su belle azioni di Palacio. Stiamo tutti bene, ...

Il sindaco di Rozzano: "Nuovo stadio, non ci sono novità. So che l'Inter sta valutando più opzioni, anche Milano": "Non ci sono novità, noi abbiamo approvato il PGT ad ottobre e da qualche giorno è efficace perché è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della ...fcinternews

Inter Legend, Zanetti: "Bello difendere questa bellissima maglia. Maicon Vuole spingere sempre": Capitano di Inter Legend nella vittoria ottenuta ieri alla 'Acharabet Arena' di Batumi ai danni di Geo 11, una selezione di ex giocatori georgiana guidata da Kakhaber Kaladze, Javier Zanetti si è espr ...informazione

Beccalossi: "Sogno di tornare all'Inter. Io e Altobelli in simbiosi. Mazzola Ci eravamo lasciati male, ma...": "Il nome Evaristo l’ho ereditato da un nonno. Quando sono arrivato a Milano avevo il complesso del nome strano e del cognome lungo. In mezzo ai monumenti mi dicevo “ma ...fcinternews