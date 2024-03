Young Sheldon | ecco perché Missy non comparirà nello spinoff su Georgie e Mandy

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il personaggio interpretato da Raegan Revord non ci sarà nella nuova serie dell'universo di The Big Bang Theory. La star diRaegan Revord ha spiegato il motivo per il qualenon farà parte del nuovo spin-off su. CBS ha ordinato ufficialmente la nuova serie, essenzialmente un'estensione del prequel di The Big Bang Theory, con personaggi meno familiari. In risposta al post di Montana Jordan sull'inizio della serie, Raegan Revord ha dichiarato:"Non sono stata invitata. Sarò al tuo fianco a tifare Montana!". Sembra proprio chenon sia inclusa nei pani narrativi della produzione. Andare avanti D'altronde, anche Reagan Revord è dell'idea che voltare pagina sia importante, come ha raccontato a TVLine:"Ho fatto …