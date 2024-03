Xsolla introduce nuovi metodi di pagamento per i giocatori in Africa | creando accesso per 440 milioni di clienti e utenti

(Di venerdì 8 marzo 2024) LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi, continua a rafforzare la sua presenza inmediante l’integrazione di servizi di mobile money MTN e Airtel. Questa mossa strategica si rivolge al panorama finanziario unico come quello dell’, in cui una parte importante della popolazione, in particolare in Stati come Ghana e Uganda, rimane sprovvista di servizi bancari. I servizi di mobile money sono fondamentali, poiché consentono aglidi gestire fondi tramite dispositivi mobili e aggirando la necessità di un’infrastruttura bancaria tradizionale. Questa iniziativa consente di accedere a una vasta base di, sfruttando i 292didi MTN e i 147 ...

