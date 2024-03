WWE | La compagnia vorrebbe inserire The Rock nel PPV in Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 8 marzo 2024) Come già era stato reso noto, la WWE tornerà ina maggio per un altro PPV. Stando agli ultimi report del Wrestling Observer Newsletter, l’evento si terrà sabato 25 maggio, il giorno prima di AEW Double or Nothing. Tante variabili in gioco Per tale occasione la WWEfar partecipare anche Thee uno dei possibili scenari potrebbe essere proprio il match contro Roman Reigns posticipato per permettere a Cody Rhodes di finire la sua storia a WrestleMania. Tuttavia si tratta solo di voci e prima che ciò possa ricevere conferma andranno valutate diverse variabili in gioco al momento. In ogni caso, la WWE sembrerebbe intenzionata a far sì che quello di WrestleMania non sia l’unico match di Thenel 2024.