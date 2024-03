WTA Indian Wells | Martina Trevisan cede in due set a Diane Parry nel primo turno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Niente da fare per, impegnata neldel WTA1000 di. Sul cemento californiano la toscana (n.59 del mondo) è stata sconfitta dalla francese(n.61 WTA) sullo score di 7-5 6-3 in 2 ore e 2 minuti di partita. Un match nel qualenon è riuscita a essere sufficientemente consistente nei suoi turni al servizio, costretta spetto a remare da fondo e a subire l’iniziativa dell’avversaria., dunque, prosegue e affronterà la testa di serie n.29, Leylah Fernandez. Nelset si comprende immediatamente che persarà una partita complicata. La palla diviaggia meno rispetto a quella della sua ...

WTA Indian Wells: non basta una buona Errani, passa Osaka in due set: Sara Errani prova a giocare la sua partita e disputa un buon primo set, ma una volta limitati gli errori Naomi Osaka cresce e approda al secondo turno. Sfiderà Samsonova ...ubitennis

WTA Indian Wells, Bronzetti: “Dopo uella vittoria con Kasatkina vado in campo per vincere anche con le più forti”: Come avevi preparato la partita dato che la tua avversaria questi primi due mesi di stagione era andata piuttosto bene in Australia e nei mille. Cosa avevi pensato Sapevo che sarebbe stata una ...ubitennis

Bronzetti festeggia la prima vittoria a Indian Wells: battuta Frech 6-2 6-4: La 25enne azzurra avanza nel minimo dei set e si guadagna il confronto con Kalinina. In serata il match Errani-Osaka ...gazzetta