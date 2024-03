Wta 1000 Miami | wild card per Halep | torna in campo dopo quasi due anni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’ex numero 1 del mondo Simonatornerà in, nel secondo WTAin calendario. Gli organizzatori del torneo hanno annunciato di aver concesso unaalla rumena, tornerà inla positività al Roxadustat (un farmaco utilizzato per la cura dell’anemia sintomatica associata a malattia renale cronica) e la squalifica di nove mesi.l’udienza d’appello tenutasi Losanna, il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) aveva parzialmente accolto il ricorso della rumena e retrodatato la fine della squalifica al 6 luglio 2023. “Sono felice di annunciarvi che tornerò in azione fra due settimane alOpen. Grazie agli organizzatori per avermi concesso questa opportunità. Non vedo l’ora di ...