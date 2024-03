(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (askanews) – Fra i personaggi più importanti e influenti degli ultimi 10 anni in Wwe, uno dei ruoli più importanti è sicuramente quello di. La Role Model – informa un comunicato stampa – sfiderà la campionessa IYO SKY per il WWEChampionship a WrestleMania XL, nello show più atteso dell’anno, previsto per le notti italiane del 6 e del 7 aprile, direttamente dal Lincoln Financial Field in Philadelphia (Pennsylvania) e disponibile sul Wwe Network., vincitrice della Royal Rumble 2024 con un’ora, 3 minuti e 3 secondi di permanenza sul ring, ha stabilito il nuovo record assoluto. Uno dei tanti traguardi raggiunti dalla Role Model in una carriera straordinaria. Se ilDay celebra le donne,rappresenta totalmente la loro forza e caparbietà. ...

Wrestling, Bayley e la sua Women’s Evolution infiammano la Wwe: Roma, 8 mar. (askanews) – Fra i personaggi più importanti e influenti degli ultimi 10 anni in Wwe, uno dei ruoli più importanti è sicuramente quello di Bayley. La Role Model – informa un comunicato st ...askanews

Mercedes Mone On Her Ankle Injury: "I Was Told This Is A Career-Ending Injury": Join us at the Fifth Annual 80s Wrestling Con on Saturday, May 4th, at the Mennen Sports Arena in Morristown, NJ, featuring The Four Horsemen, Jake Roberts, and More! 80sWrestlingCon.com.While ...msn

International Women’s Day: Paying Homage To The Inspirational Women In Wrestling: In the spirit of International Women’s Day, two dozen (active and retired) wrestlers have shared heartwarming tributes to fellow women in Wrestling who have particularly touched their lives. For some, ...yahoo