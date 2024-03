Wpath files | il simbolo del piano inclinato Lgbt che non mente mai

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar –, ovvero ilnonmai. Si parte concedendo qualcosa e poi non ci si ferma più. Tanto più che nessuno, in partenza, si sognava di picchiare omosessuali per strada., l’ennesimo scandalopuò essere solo l’inizio Sulla questione in sé non diremo troppo perché se ne parla ormai da giorni. In estrema sintesi, protagonista di questa agghiacciante vicenda è la World Professional Association for Transgender Health (). I Waph, appunto, sono i documenti emersi nei giorni scorsi circa quello che dovrebbe – almeno in teoria – essere definito il più grande scandalo medico della storia. J.K Rowling, che della lotta alla tirannia trans si è fatta portavoce negli ...

