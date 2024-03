Whirlpool-Arçelik | il sì britannico Dal 2 aprile nasce Beko Europe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dopo il via libera provvisorio di febbraio, da Londra arriva il disco verde definitivo, da parte dell’Autorità per la libera concorrenza e i mercati del Regno Unito, sull’accordo traper gli stabilimento dell’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) della multinazionale americana. Come è stato ampiamente raccontato, l’intesa porterà alla nascita di una newco, una nuova società che si chiamerà, della quale il gruppo turcoavrà il 75% del capitale, eil restante 25%. Il patto di joint-venture prevede che la multinazionale americana trasferirà tutto il businesso dei grandi elettrodomestici con i 10 stabilimenti (5 dei quali in Italia) e tutta la forza lavoro.conferirà due ...