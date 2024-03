(Di venerdì 8 marzo 2024) Il cambiamento dall'11 aprile 2024fa scattare il semaforo verde per gli utenti di 13 anni, abbassando la soglia minima dell'età per l'utilizzo dell'app di messaggistica secondo leche entreranno in vigore dall'11 aprile. "L'età minima per l'uso dinell'area geografica europea passerà da 16 a 13 anni", si legge sul blog

L'italiano ai tempi di Whatsapp. La struttura del discorso spesso «collassata». Migliaia di parole inglesi che colonizzano il vocabolario, spesso per pigrizia più che per necessità. Una ... (panorama)

WhatsApp - Instagram e Facebook down - problemi in tutta Italia alle piattaforme Meta. D alle 16 sono iniziati i disservizi: non si aggiornano i feed di Instagram e moltissimi utenti sono stati scollegati dal proprio account di Facebook o non ... (corriere)

Capiamo come nascondere IP durante le chiamate WhatsApp in Italia. Gli sviluppatori di WhatsApp hanno come priorità assoluta la privacy degli utenti che si affidano a tale applicazione di messaggistica. Per questo studiano ... (optimagazine)

WhatsApp, in Italia cambiano regole accesso per età: WhatsApp fa scattare il semaforo verde per gli utenti di 13 anni, abbassando la soglia minima dell'età per l'utilizzo dell'app di messaggistica secondo le regole che entreranno in vigore dall'11 april ...adnkronos

