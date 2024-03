Water front | come cambia il litorale Carrara | i progetti sul mare per commercio e turismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024), 8 marzo 2024 – Un porto funzionale e moderno, in grado di rispondere alle esigenze di città e imprese. Ne è sicura la sindaca Serena Arrighi, intervenuta mercoledì all’Autorità portuale in un incontro partecipato sul tema del futuro porto e organizzato da circolo Pd Marina. Insieme alla sindaca anche l’assessore Moreno Lorenzini, il presidente dell’Autorità portuale Mar Ligure orientale Mario Sommariva e l’ingegner Ivano Melito. Durante l’incontro, moderato da Gino Stefanini presidente del circolo Pd Marina, pensato per illustrare i lotti 1 e 2 del, si è in realtà fatto un riepilogo complessivo di tutti i 5 lotti previsti nel progetto, andando quindi a fare un punto della situazione sull’intera riqualificazione del. Nella passeggiata lungo la diga foranea, il lotto 4, i lavori procedono ...