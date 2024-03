Vongole contaminate al pranzo di nozze | condannato chef stellato

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 8 marzo 2024) Arrivano le condanne per il caso del banchetto nuziale finito con l'intossicazione alimentare per gli invitati a causa di. LoMarco Sacco, due stelle Michelin al ristorante Piccolo Lago di Verbania, è statoa due mesi e venti giorni di reclusione per lesioni...