Vongole contaminate | 2 mesi e 20 giorni a chef stellato Sacco

(Di venerdì 8 marzo 2024) LoMarco, due stelle Michelin al ristorante Piccolo Lago di Verbania, è stato condannato a duee ventidi reclusione per lesioni colpose e commercio di sostanze alimentari nocive, con sospensione condizionale della pena e non menzione. Stessa condanna per la direttrice di sala, Raffaella Marchetti. Il pm Fabrizio Argentieri aveva chiesto per entrambi una condanna a otto. Il giudice Beatrice Alesci, del tribunale di Verbania, ha stabilito provvisionali per oltre 20mila euro: 8mila euro complessivi ai coniugi che organizzarono il banchetto nuziale nel locale, al termine del quale alcuni ospiti accusarono sintomi di intossicazione alimentare, e 250 euro per ciascuna delle 53 parti. A carico dei due imputati anche le spese legali di oltre diecimila euro. Le motivazioni della ...