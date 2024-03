Von der Leyen candidata dal Ppe | Repubblicani francesi votano contro | Incarna deriva tecnocratica dell' Ue ed è la candidata di Macron

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ursula Von derè statadal Ppe per le prossime elezioni europee. L'attuale presidentea Commissione Ue spera di poter fare un secondo mandato e durante il voto al congresso è stata eletta col 54% dei voti. 400 sì, 89 no, 10 non validi e 238 astenuti. Parecchi, come si può vedere,