Volley | il ko a Trento Modena | senti Stankovic | | Impariamo dagli errori»

(Di venerdì 8 marzo 2024) Cosa manca? Sarà questa la domanda che rimbomba nella testa di Alberto Giuliani da mercoledì sera, che rimbomberà finché la Valsa Group non riuscirà a fare match pari o quasi contro l’Itas Trentino priva di Riccardo Sbertoli per almeno un altro mese. Cosa manca? A volte l’impressione è che manchi la convinzione:parte rassegnata, o se non è la rassegnazione lo spirito di partenza, lo diventa presto quando l’avversaria la mette alle corde, avanza di qualche break, tocca qualche difesa vicino al miracolo. È questo l’aspetto più preoccupante, al di là del dato tecnico di una squadra che non ha saputo sfruttare l’assenza del regista titolare di, che non ha mai fatto male da posto quattro, che spesso ha difeso fuori posizione e in piedi, che non ha trovato mai continuità e che, fatti salvi dieci minuti centrali nel primo set e un’altra ...