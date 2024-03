VOLLEY GIOVANILE Diffusione Sport | sono ancora applausi

(Di venerdì 8 marzo 2024)in festa per il cammino vincente del Club Imola, che approda alle semifinali del campionato provinciale under 16. Un torneo che continua a regalare soddisfazioni alla formazione nata dalla collaborazione trae Uisp Imola, che si è imposta 3-0 (25-15, 25-19, 25-22) contro il Dv Titan nei quarti di finale. Le ragazze allenate dalla coach Bianca White hanno concentrato i loro sforzi maggiori risentendone nella sfida del torneo di Prima Divisione che le ha viste cadere per 0-3 (14-25, 18-25, 24-26) contro la Pallavolo Mordano, una delle migliori squadre del campionato. Nel torneo di Seconda Divisione l’Oreficeria Bonatti Imola è stata battuta dal Pgs Cortcella primo in classifica con un netto 3-0 (25-13, 25-18, 25-19). Si attende una reazione nelle prossime partite. Risultati positivi ...

