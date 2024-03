(Di venerdì 8 marzo 2024)(Pisa), 7 marzo 2024 - Gioca d’lanel diciassettesimo turno del campionato di serie C e così andrà in campo8 marzo alle 21 contro il Delfino Pescia in quello che è un vero e proprio spareggioa corsa al secondo posto in classifica. Le due squadre si trovano infatti appaiate in seconda posizione, insieme alLivorno e conquistare la vittoria piena alimenterebbe le speranze di potersi ergere ad inseguitrice della capolista Porcari. Parola d’ordine: dimenticare la gara di andata dove le rossoblù riuscirono ad imporsi con grande autorevolezza, ma ogni partita fa storia a se e la squadra di Pesciae ultime settimane è cresciuta molto. Di contro laed il suo coach dovranno ancora fare i conti con ...

Volley Casciavola - trasferta a Follonica per la PediaTuss - per Katinka Travel è derby. Pisa, 9 febbraio 2024 - Seconda giornata di ritorno e la PediaTuss Casciavola si mette in viaggio verso Marina di Grosseto dove al Palasport prestato per ... (lanazione)

Volley Casciavola - doppio successo in Serie C e Serie D. Pisa, 25 febbraio 2024 - Torna a vincere da tre punti la PediaTuss che supera il Volley Peccioli al termine di una prestazione convincente e di una partita ... (lanazione)

Volley Casciavola, nell'anticipo del venerdì scontro diretto per la PediaTuss: La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.lanazione

La Pediatuss Casciavola cade contro la capolista: SERIE C. Si ferma a sei partite la serie positiva della PediaTuss Casciavola che non riesce nell’impresa di portare via punti dal campo della capolista Porcari, squadra costruita con l’intento ...pisatoday

Serie c femminile. Le ragazze di D’Auge vanno a Massa: Dopo il turno di riposo torna in campo la Pallavolo Follonica. Il team femminile guidato da Giuseppe D’Auge, per la sedicesima giornata di serie C femminile sarà impegnato sul parquet della Robur Mass ...msn