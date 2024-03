Volano stracci a Piazzapulita | Mulè inveisce contro Romano | “Idiota | essere immondo”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 8 marzo 2024) Duro stra il vice-presidente della Camera e deputato di Foza Italia, Giorgio Mulé, e il consigliere regionale della Lombardia del Pd Paolo. In studio si parla di impegno nella lotta alla mafia ma tra i due scoppia una discussione, talmente aggressiva da costringere Formigli a spegnere i microfoni dei due. Leggi anche: Effetto Fazio negativo su Chiara Ferragni: continua l’emorragia di follower La lite Paolopunta il ditoPaolo Dell’Utri: “Voi avete candidato Dell’Utri che per motivi di mafia è stato indagato e condannato”, ha detto l’esponente del Pd.non ci sta e risponde: “Vuoi dire qualcosa a Rita Dalla Chiesa? – gli domanda– Vuoi dire qualcosa a Caterina Chinnici? Cosa stai dicendo? Tu non hai rispetto per ...