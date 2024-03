“Voci di Donne | Legami d’Amore | Suoni di Pace” | concerto di “Amici della Musica” di Pignataro Maggiore per la Festa della Donna

8 marzo - ‘Voci di Donne’ : arte e passione al Comunale di Benevento. Tempo di lettura: 2 minutiSpettacolo emblematico e ricco di significato quello andato in scena stamani in due repliche al Teatro Comunale . L’evento, ... (anteprima24)

Annalisa : «Le voci sulla gravidanza? Non mi hanno destabilizzato. Le donne devono rompere muri ogni giorno». La cantante savonese, a Los Angeles ha ricevuto il Global Force Award: «Le donne per avere i risultati degli uomini devono lavorare il triplo» (vanityfair)

“Donne e Territorio Dall’Impegno Sociale al Ruolo Politico e Professionale” sabato presso Noi Voci di Donne. Caserta. È in programma per sabato 9 Marzo 2024 alle 16 nella sede di Noi Voci di Donne a Caserta in Via San Gennaro 4 ex Caserma Sacchi, l’evento Donne e ... (casertanotizie)