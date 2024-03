Viva la Forza delle donne! Da Fondazione Prada è in scena ‘Miranda July | New Society’ A Napoli ‘L’Undicesima Casa’ di Paul Thorel e Madre Natura nel chiostro di Aversa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) I am Miranda, Baby. Epresenta “Miranda: New Society”, la prima esposizione museale dedicata all’eclettica artista californiana negli spazi di Osservatorio in Galleria Vittorio Emanuele II. Ripercorre la carriera trentennale dell’artista, regista, femminista e scrittrice un po’ kafkiana attraverso cortometraggi, performance e installazioni. E include il nuovo lavoro F.A.M.I.L.Y. (Falling Apart Meanwhile I Love You), un’installazione con sette performer che rimbalza su Instagram. “Noi crediamo che l’arte sia una cosa difficile o costosa”, ha detto. Ecco il primo luogo comune da abbattere. Il lavoro discava con diversi linguaggi nelle relazioni umane e in forme di intimità, mettendo in discussione gerarchie consolidate e dinamiche di potere convenzionali. La mostra è accompagnata da una ...