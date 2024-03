Violenza e molestie | l’inchiesta dell’orrore | Neanche le università sono un luogo sicuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 marzo 2024 – “Con quel visino può fare la escort, ci pensi. Guadagnerebbe anche bene". La ragazza arrossisce. È il suo professore e non le sta facendo un complimento. Lei, come tante altre, ha imparato che a volte non è prudente entrare da sola nello studio di un docente. (DIRE) Roma, 6 mar. - "Scarsa fiducia nelle mie capacità in quanto giovane donna". "Un titolare che mal tollera la presenza femminile in azienda e che ha bisogno di un capro espiatorio". "Donna in una azienda che in proporzione ha più uomini, molti dei quali maschilisti". "Credo che alla base sia stato il colore della mia pelle e anche che le persone con contratto subordinato vengano viste come usa e getta". "In alcuni casi l'azienda applica il mobbing per ottenere le dimissioni di lavoratrici diventate indesiderate". "Da donna a donna sentiva il bisogno di affermare la sua supremazia". "Certe persone ...