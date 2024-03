Violenza e molestie | le università in Italia non sono luoghi sicuri

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 8 marzo 2024) AGI - Per oltre il 20% degli studenti universitari, l'non è un luogo sicuro. E' quanto emerge dal Rapporto 'La tua voce conta', indagine su violenze enegli atenei fatta attraverso oltre 1.500 risposte e 200 testimonianze scritte di episodi specifici e presentato oggi alla Camera dei deputati. Per il 20,5% di chi ha risposto, quindi, ledel nostro Paese nonspazi(si tratta delle persone che in una scala da 0 a 10 hanno indicato un punteggio di sicurezza percepita tra 0 e 5). Infatti, il 34,5% ha sentito parlare di casi di molestia oall'interno degli spazi universitari. Il 47,4% pensa che il territorio in cui studia non sia per niente o abbastanza attrezzato a ricevere e gestire segnalazioni dio molestia, ...