Violenza di genere | Fellus | “Crediamo nella forza di essere donne”

(Di venerdì 8 marzo 2024) “Dentro ai propri ambienti quotidiani possiamo trovare ladie credere in noi stesse”. Così, Gabrielle, presidente dell'associazione I Respect, in occasione dell’inaugurazione della “panchina rossa” installata da Axa presso la sede milanese del gruppo, come simbolo di impegnolotta alladi

Giornata internazionale della donna : il punto sulla violenza di genere in Italia. 8 marzo, Giornata internazionale della donna : un appuntamento annuale per fare il punto sulla situazione in merito al raggiungimento di una piena e reale ... (leurispes)

Contro la violenza di genere : studenti e insegnanti di Arezzo insieme in un percorso di formazione e consapevolezza. Il Comune di Arezzo lancia due iniziative per promuovere la parità di genere e contrastare la violenza Contro le donne: un concorso per studenti e un corso di ... (lortica)

Rieti, la polizia in piazza con "Questo non è amore" per sensibilizzare sulla Violenza di genere: la Polizia di Stato rinnova la campagna nazionale di prevenzione “…questo non è amore” per sensibilizzare la cittadinanza sul delicato tema della Violenza di genere. Personale specializzato della ...ilmessaggero

Polizia di Stato e commercianti fiorentini insieme contro la Violenza sulle donne: un importante strumento di prevenzione contro tutta la cosiddetta "Violenza di genere". Negli ultimi anni le vittime si rivolgono sempre con maggiore fiducia alle Forze di Polizia: nei primi due mesi ...firenzetoday

8 marzo, Von der Leyen: «Percorso per uguaglianza è ancora lungo»: «L’Europa ha contribuito alla parità di genere. Per la trasparenza salariale, più donne nei consigli di amministrazione e libertà dalla Violenza. Ma il percorso verso la piena uguaglianza è ancora ...metronews