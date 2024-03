Violenza contro le donne | picco di chiamate al 1522 alla fine del 2023 | “Abusi continui nel tempo | ma c’è resistenza a denunciare”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Undial– il numero antie stalking – “mai osservato in passato” c’è stato nel quarto trimestre dell’anno passato. Sebbene già nella prima parte delil numero delleper telefono e chat alabbia registrato una crescita rispetto agli anni precedenti, solo nel quarto trimestre arriva a totalizzare 21.132valide con un incremento percentuale dell’88,9% rispetto al trimestre precedente e del 113,9% rispetto allo stesso periodo del 2022 (pari a 9.887valide). A rilevarlo è l’Istat nel report diffuso in occasione dell’8 marzo. La maggior parte delle vittime che si rivolgono al servizio non denuncia lasubita alle autorità competenti (il 65,5%). Per ...