Violamania | una vittoria | mille contraddizioni

(Di venerdì 8 marzo 2024) Caro Barak, dove eravamo rimasti? È passato quasi un anno da quando proprio il buon Antonin scaraventò il pallone in porta al...

Violamania : Ranieri l’anima di una Fiorentina che non muore mai. Nico spaventa - ora risponda il club a gennaio. “Sono tornato due estati fa a Firenze, ero il primo a sapere di non essere in condizioni di poter dare una mano fisicamente e mentalmente.... (calciomercato)

Violamania : ma perché quando vince così Allegri è un grande e invece Italiano è solo fortunato?. C’è chi col cortomuso ci ha costruito una carriera. Difesa bassa, zero pressione, massima attenzione sulle palle inattive, battaglia... (calciomercato)

Violamania: col Torino mezzo passo indietro. Ma un rosso sacrosanto può diventare motivo di dibattito: Facciamo subito una doverosa premessa. Quella col Torino rappresenta senza alcun dubbio un`occasione persa per la Fiorentina. Non tanto per la sfida con i granata.calciomercato

Violamania: Sarri finisce a lezione. Italiano è la soluzione, non il problema: Quella della vittoria contro la Lazio è una boccata d`aria fresca in alta montagna dopo essere stati in apnea fino a quasi lo svenimento: ossigeno puro. La Fiorentina.calciomercato