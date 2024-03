Villeroy, un taglio tassi Bce è probabile ad aprile o giugno: "E' molto probabile che ci sarà un primo taglio dei tassi in primavera, e "la primavera va da aprile a giugno". Lo ha detto il governatore della Banca di Francia e consigliere Bce Francois Villeroy de ...ansa

Borse prudenti in attesa dei dati sull’occupazione Usa, rimbalza il titolo Tim: Il rapporto sull’occupazione del mese di febbraio fornirà altre indicazioni alla Fed, mentre Villeroy conferma l’ipotesi di un taglio della Bce a giugno Avvio di seduta nel segno della cautela per i l ...it.benzinga

Borsa Milano piatta in avvio in attesa dati Usa, rimbalza Tim, bene Maire, giù Azimut: MILANO (Reuters) - Piazza Affari è piatta in avvio di seduta in un mercato che consolida le posizioni dopo il recente rally. Ieri la presidente Bce Christine Lagarde ha lasciato chiaramente intendere ...msn