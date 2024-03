Villaricca | istituito senso unico in via Primavera | polemica in città “È caos traffico”

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di venerdì 8 marzo 2024) La decisione di istituire unsperimentale da Corso Italia verso via della Libertà per risolvere il congestionamento delsu via, trae Qualiano, ha scatenato numerose polemiche in. L’esperimento, come stabilito dalla delibera numero 40, durerà 90 giorni.in viain. “È L'articolo Teleclubitalia.