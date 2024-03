Vigili del Fuoco | a Caserta il corso di formazione antincendio

In Abruzzo FdI ha pochi dubbi : vittoria di Marsilio Ottimismo nel partito della premier alla vigilia del voto. Ormai ci siamo. pochi ssimi giorni e domenica 10 marzo, dalle ore 7 alle 23, i cittadini dell' Abruzzo saranno chiamati a votare per le elezioni regionali. Un ... (affaritaliani)

Civitavecchia - crolla un muro di cinta in viale della Vittoria : l’intervento dei Vigili del fuoco. Civitavecchia, 8 marzo 2024 – Nella giornata di ieri, alle ore 16, i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati allertati in viale della Vittoria per una ... (ilfaroonline)