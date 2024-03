Vigili del Fuoco | a Caserta concluso il corso di formazione antincendio

(Di venerdì 8 marzo 2024). Si èal Comando provinciale deideldi, alla presenza del Comandante provinciale Paolo Massimi, ildiper “formatori di Addetti”. L’obiettivo del, organizzato con la collaborazione del presidente dell’Ordine degli Ingegneri diCarlo Raucci, è stato quello di formare, e quindi abilitare, i professionistiall’insegnamento della pratica agli addettinelle aziende. Ilha avuto una durata di tre giorni per un totale di dodici ore di lezione e si ècon un esame finale dove i professionisti, provenienti da ...

In Abruzzo FdI ha pochi dubbi : vittoria di Marsilio Ottimismo nel partito della premier alla vigilia del voto. Ormai ci siamo. pochi ssimi giorni e domenica 10 marzo, dalle ore 7 alle 23, i cittadini dell' Abruzzo saranno chiamati a votare per le elezioni regionali. Un ... (affaritaliani)

Paura in pieno centro. Cadono calcinacci e sfiorano un passante: Piovono calcinacci: intervento congiunto di polizia municipale e Vigili del fuoco. L'episodio poco fa in via D'Annunzio a Cassino. Alcuni frammenti avrebbero sfiorato un passante ma senza conseguenze.ciociariaoggi

Vigilante aggredito brutalmente ad un supermercato alle Piagge: Eseguita nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze, su richiesta della locale ...nove.firenze

PAULLO Fiamme sul tetto del complesso residenziale Habitaria, i Vigili del fuoco intervengono in forze: Si alzano le fiamme dal tetto green di Habitaria, il moderno complesso residenziale che affaccia su piazza De André. L’allarme è scattato intorno alle 16, quando dalla strada alcuni automobilisti si ...ilcittadino