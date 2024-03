Vieni da noi | Joe Biden | la proposta indecente a Nikki Haley

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) In inglese lo chiamerebbero uno smart ass. In italiano un paraculo. Dopo “vecchio”, “svampito”, e “inadatto” è il lato di sé che il presidente degli Stati Uniti Joeha messo in mostra ieri pomeriggio, pochi minuti dopo cheaveva annunciato lo stop della sua campagna per le primarie repubblicane all'ennesima batosta subita da Doland Trump nel cosiddetto Super Martedì. L'ex governatrice del Sud Carolina al momento del ritiro non ha pronunciato nel discorso di saluto un endorsement a favore di Trump, che avrebbe dirottato i suoi sostenitori su quello che a questo punto sarà sicuramente il candidato del GOP alle presidenziali di novembre. E il vecchio Joe, che nei sondaggi è ormai da settimane sotto di circa due punti nel confronto diretto col tycoon se si votasse oggi per la Casa Bianca, ne ha approfittato: «Donald ...