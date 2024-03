VIDEO – Serie A | top 10 assist di febbraio | 1 dell’Inter sfiora vittoria

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il canale YouTube dellaA ha pubblicato uncon all’interno i 10 miglioriserviti alauno dei giocatori– Il canale YouTubeA ha condiviso uncon le 10 miglioriserviti anel corso del campionato 2023/2024. A seguire il filmato con la top 10 degliserviti lo scorso mese durante questo campionato che vede ben tre da parte dei calciatoriin top 10. Uno di questiil successo classificandosi al secondo posto. Si tratta dell’di Alexis Sanchez per Davide Frattesi per il gol dello 0-2 in Lecce-Inter. In ...

Quattro film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end. In cerca di consigli per decidere cosa guardare su Prime Video in questo week end che inizia con la Festa della Donna? Noi ogni venerdì vi proponiamo i ... (today)

Dieci anni la tragedia del volo MH370 del vettore aereo Malaysia Airlines: Dieci anni fa il mistero del volo MH370. Si tratta di un aereo B-777/200ER operato da Malaysia Airlines scomparso dai radar l’8 marzo del 2014. A bordo c'erano 239 persone (227 passeggeri e 12 membri ...avionews

Un parto bello è possibile con la guida VIDEO Sette passi verso il parto: Da Dublino a Varese, grazie all'esperienza internazionale della ginecologa varesina Lissoni, un VIDEO tutorial per preparare le gravide a vivere serenamente il parto.laprovinciadivarese

Rivian presenta R2, SUV grande come una Tesla Model Y, per il mercato da 45.000 dollari. C'è la One More Thing: Rivian come previsto ha presentato il nuovo SUV elettrico R2. Più piccolo della Serie R1, sarà pronto per il 2026, con tante soluzioni smart e interessanti ...auto.hwupgrade