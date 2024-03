VIDEO Pedro Acosta sorprende a Lusail con un salvataggio show in curva 1

(Di venerdì 8 marzo 2024) È subito, circuito che ospita questo weekend il GP del Qatar, primo appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP. Il pilota spagnolo ha infatti convinto in occasione della prima sessione di prove libere, dove ha strappato il terzo tempo girando in 1’52.695, a soli 71 millesimi dal leader Jorge Martin. Una prestazionente per l’iberico, apparso velocissimo soprattutto nel primo e nel terzo settore. Ma il rookie de GASGAS Team ha mostrato al mondo tutto il suo talento anche con un superavvenuto a cinque minuti dalla bandiera a scacchi quando, in1, si è appoggiato quasi completamente sull’asfalto, riuscendo ad evitare la caduta. Pochi metri dopo la prodezza, pericolosa quanto spettacolare, il pilota ha perso la ...

Pedro Pascal - il discorso ai SAG 2024 è esilarante : “Sono un po’ ubriaco” (VIDEO). Pedro Pascal ha esaltato la platea dei SAG Awards 2024 , durante il discorso di accettazione del premio come Miglior attore in una serie drammatica, vinto per ... (cinemaserietv)

Pedro Pascal ubriaco sul palco dei SAG Awards - il video diventa virale VIDEO. Ai SAG Award si è potuto assistere ad uno ‘spettacolo’ di Pedro Pascal del tutto insolito. L’attore è salito sul palco per ritirare il suo premio come ... (ildifforme)

MotoGP, Acosta come Marquez: il VIDEO del salvataggio durante le FP1: Che inizio! Erano alte le aspettative riposte sul rookie Pedro Acosta, fresco del titolo in Moto2 nella passata stagione e che aveva già dimostrato negli scorsi test di poter essere competitivo sin da ...gpone

MotoGP | Lusail, Libere 1: Martin riparte forte, Acosta subito 3°: Tutti indicavano le Ducati come grandi favorite ed effettivamente c'è una Desmosedici GP davanti a tutti alla fine della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar, che ha aperto la stag ...it.motorsport

Diakhaby, do Valencia, passa por cirurgia com “sucesso”: No último sábado, Mouctar Diakhaby, zagueiro do Valencia, sofreu uma grave lesão no joelho durante jogo contra o Real Madrid. Em vídeo divulgado pelo time valencista, Pedro López, chefe dos serviços m ...msn