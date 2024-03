Video | Napoli-Torino 1-0 Kvara non perdona

(Di venerdì 8 marzo 2024) Al 61? ilpassa in vantaggio contro ilgrazie atskhelia, abile a sfruttare l’assist perfetto di Mario Rui con una conclusione sul primo palo. Ilè passato in vantaggio contro ilal 61? minuto di gioco grazie alla rete siglata da Khvichatskhelia. Ecco ildel gol che ha sbloccato la partita al Maradona. L’azione che ha portato al vantaggio degli azzurri è nata da un’iniziativa di Mario Rui sulla fascia sinistra. Il terzino portoghese ha servito un assist al bacio per l’accorrentetskhelia, smarcatosi con un movimento intelligente nell’area granata. Il georgiano ha raccolto il suggerimento di Mario Rui e con una conclusione di rapina ha trafitto Milinkovic-Savic sul primo palo, facendo esplodere il ...

Kvaratskhelia trova la doppia cifra con il Napoli: una gioia buona solo per i fantallenatori: Sull’asse con Mario Rui arriva il gol del decimo sigillo stagionale per Kvaratskhelia: esultanza che dura poco per il Napoli Il tempo di festeggiare e poi di rimettere il pallone in gioco per ...calciomercato

Napoli – Torino: Kvaratskhelia la sblocca per gli azzurri, ecco le immagini del gol! – Video: Il Napoli sblocca la gara contro il Torino al Maradona. Al 61’ ripartenza degli azzurri con Kvara che allarga sulla sinistra per Mario Rui. Il portoghese crossa morbido sul primo palo dove ancora ...generationsport

Napoli-Torino, ecco la situazione al Maradona a due ore dal match | Video: Napoli-Torino, ecco la situazione al Maradona a due ore dal match con le immagini del nostro inviato Pasquale Cacciola. In vista del match di Serie A tra Napoli e Torino, il servizio statistico Opta p ...msn