Viaggio nel cantiere dell’Alta velocità | Giani | “Una nuova visione prende forma”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Firenze, 8 marzo 2024 – “Qui standoquello che da decenni anima il dibattito della città, ovvero come deve essere Firenze e come deve essere connessa all’Alta”. Sono le parole del presidente della regione Toscana Eugeniooggi in visita aldella stazione di Firenze Belfiore, progetto realizzato dallo studio di Norman Foster. Intanto gli aggiornamenti sui lavori. La talpa che sta scavando la stazione sotterranea ha già percorso 597 metri. Al momento si trova sotto via Masaccio, a 12 metri di profondità. Dovrà raggiungere 22 metri di profondità. PRESSPHOTO Firenze, Visita alTAV con il presidente. Stazione Foster Giuseppe Cabras/New Press Photo "Unadella città ...